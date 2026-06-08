La Nazione: Kante l'alternativa e il duello col Barcellona per Bisiwu

Due pagine sulla Fiorentina, presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

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Apertura per: “Volti e idee, il 2025 che non c'è più Da Pioli a Paratici: la mutazione”. Sottotitolo: “L'allenatore del cuore, la Champions nel mirino, lo strano rapporto con Pradė: un anno fa si partiva cosi”. Di spalla: “La decisione su Kean e quella necessità di avere l'alternativa”. In taglio basso: “Centenario e operazioni di mercato Via alla trasferta a casa Commisso”.

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In grande c'è :"Grosso rivoluziona la sua estate: addio La nuova era nasce sotto il sole al Viola Park". Sottotitolo: “Programma ancora da definire, ma l'orientamento è diverso rispetto a Sassuolo. Previste alcune amichevoli internazionali”. In taglio basso sul mercato: “Kanté può essere un'alternativa Bisiwu, duello con il Barcellona”.