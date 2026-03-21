La furbata su quella palla uscita sul fondo, la simulazione con la Juve: un Bastoni acciaccato cerca silenzio proprio a Firenze

E' ancora in forte dubbio la presenza di Alessandro Bastoni per la sfida di domani sera contro la Fiorentina: il problema è simile a quello di Kean, una forte contusione alla tibia. Un acciacco che potrebbe escluderlo dalla gara, almeno dai titolari, a favore di Carlos Augusto che sarebbe adattato da centrale di sinistra.

Le ultime settimane del difensore nerazzurro non sono state banali ma la colpa è sua d'altronde, colpevole non solo per la simulazione che costò il rosso a Kalulu ma anche per la sciocca esultanza alla decisione arbitrale. Tra l'altro nella scorsa stagione la Fiorentina subì un gol a San Siro su un corner nato proprio da un pallone crossato da Bastoni, ben oltre la linea di fondo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il difensore cerca un po' di silenzio e di toni bassi e potrebbe trovarli proprio a Firenze, specie se dovesse partire dalla panchina.