Lautaro intanto è pronto a presentarsi a Firenze ma in queste vesti non può far paura alla Fiorentina

Ci sarà anche Lautaro Martinez nella truppa che da Milano si sposterà a Firenze nelle prossime ore per il match di campionato che chiuderà il turno pre sosta della Serie A. L'argentino è ancora in fase di recupero dal problema muscolare al soleo ma si unirà al resto dei compagni: sarà una presenza ovviamente simbolica.

In casa Inter non c'è alcuna intenzione di forzare il recupero del capitano nerazzurro, che così dovrebbe accomodarsi in tribuna dato che finora si è allenato solo a parte. Rispetto alle stagioni scorse, una presenza che non potrà far paura alla Fiorentina.