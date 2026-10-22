Pruzzo: "Quando hai dei calciatori di buon livello, dipende dal manico. Beto è fuori condizione

Roberto Pruzzo analizza il momento della Fiorentina e individua nella fase difensiva uno dei nodi principali da risolvere. L’ex attaccante viola, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha parlato anche delle difficoltà di Beto e Pellegrino, soffermandosi poi sulle scelte di mercato e sulla necessità di dare un’identità precisa alla squadra.

Pruzzo: “Il problema della Fiorentina è la difesa”

Nel suo intervento, Pruzzo ha posto l’attenzione soprattutto sull’equilibrio della squadra, sottolineando come una maggiore solidità difensiva possa aiutare anche il reparto offensivo a esprimersi con più serenità. Un passaggio anche sugli attaccanti, con un riferimento ai tempi di inserimento di Beto e alle qualità di Pellegrino.“Beto è in ritardo, Pellegrino ha delle qualità ma deve essere messo nelle condizioni migliori. “Il problema della Fiorentina è la difesa, se riesci a blindare poi davanti trovi anche più serenità per sviluppare la fase offensiva”.

L’ex attaccante viola ha commentato anche il mercato estivo, soffermandosi sul rapporto tra la qualità dei giocatori a disposizione e il lavoro dell’allenatore. “Quando hai dei calciatori di buon livello, dipende dal manico”.

Le scelte di formazione e la necessità di un’identità

Pruzzo ha infine evidenziato l’importanza di individuare un undici titolare e dare una direzione chiara alla squadra, soprattutto quando gli impegni sono limitati a una partita a settimana. Secondo l’ex viola, una linea precisa può facilitare anche la gestione del gruppo e delle possibili insoddisfazioni di chi trova meno spazio. “Quando giochi una partita a settimana devi scegliere un 11 e dare un’identità, è chiaro che poi ci possono essere degli scontenti, ma quando dai una direttiva è più facile gestirli, chi è fuori deve conquistarsi il posto, chi è dentro deve dimostrare di meritarselo”.