"Fiorentina attenta al Verona, contro le piccole soffri sempre. Perchè non riconfermare Vanoli in panchina?"

Quest'oggi il giornalista Rai Enzo Baldini ha avuto modo di analizzare alcuni dei temi caldi di casa Fiorentina, a poche ore dalla trasferta di Verona. Queste alcune delle sue dichiarazioni a Radio Bruno:

“Personalmente sono un ottimista di natura, e quindi ho buone sensazioni in vista di oggi pomeriggio. Abbiamo il vantaggio di scendere in campo piu sereni rispetto al Verona, che dovrà comunque giocare la partita della vita per provare a mantenere i sogni salvezza. Noi invece dovremo stare molto attenti a non perdere, anche un pareggio infatti potrebbe fare comodo. Se invece riuscissimo a vincere la stagione potrebbe riaprirsi, con gradite sorprese soprattutto riferite alla Conference League”.

“Non dimentichiamoci che con le piccole questa squadra soffre molto”

Ha anche aggiunto: “Non dimentichiamo che contro le squadre di bassa classifica quest’anno sono sempre state partite molto difficili: quest’anno abbiamo perso quelle partite che sembravano piu abbordabili, mentre con le grandi abbiamo sempre fatto la nostra figura, vincendo a sorpresa anche in campi molto difficili. L’ultima partita oltretutto l’abbiamo giocata alla pari contro l’Inter e per questo, considerata la situazione di classifica, non penso che i viola vorranno andare a Verona a fare una passeggiata. Vanoli e la sua squadra sanno benissimo cosa li aspetta”.

“Se salvasse la squadra e vincesse la Conference, perchè non confermare Vanoli?”

Un commento anche sulle tanti voci sul prossimo allenatore: “Anche questo è un argomento che ancora mi sembra prematuro affrontare. Ma mi pongo una domanda, che ormai mi faccio da qualche mese: ma se Vanoli salvasse la Fiorentina, come tutti ci aspettiamo, e riuscisse a vincere anche la Conference League, sarebbe uno scandalo se venisse riconfermato? Io sono per lui senza se e senza ma, ma sappiamo benissimo che tutto dipenderà da Paratici. Se ci porterà un grande allenatore saremmo tutti contenti, non sarei molto contento se si puntasse su un allenatore bravo ma con il portafoglio pieno. Non so quanto sia semplice per dimostrarsi meglio di Vanoli, a giro ce ne sono ma non è facile accaparrarseli. Io ad esempio eviterei di prendere Sarri, ormai è a fine carriera”.

“Gudmundsson non sarà mai quello di Genova”

Ha ace sottolineato un aspetto: “Penso che stasera giocherà Kean. Gud lo aspettiamo da un anno, senza aver mai visto quello di Genova. Avrebbe tanta qualità e personalità in campo, spero che prima o poi risponda “presente". Secondo me dovrebbe giocare negli ultimi 20 metri e sentirsi libero di muoversi come preferisce. Piccoli ha tutte le possibilità per abbattere la difesa del Verona, in questo momento sta facendo bene”.