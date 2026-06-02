Carraro: “Credevo davvero la Fiorentina retrocedesse. In Primavera ragazzi che dovrebbero essere in prima squadra, su Baroncelli...”

L’ex promessa mancata della Fiorentina, Federico Carraro, oggi in forza al Gubbio in Serie C, è stato ospite di TVL, intervenendo a Il Salotto del Calcio per parlare anche di varie dinamiche di casa viola.

‘Atmosfera fantastica, vittoria meritata della Primavera viola’

“Sono molto contento per la Fiorentina Primavera, sono andato al Viola Park a vedere la finale Scudetto. L’atmosfera è stata fantastica e i ragazzi hanno ampiamente meritato di vincere il campionato, che mancava da 43 anni a Firenze. In viola sono stati anni fantastici per me, abbiamo vinto lo scudetto Allievi Nazionali. Il livello del settore giovanile quando ero alla Fiorentina era davvero molto alto, in generale in Italia, con giocatori veramente forti”.

“Negli altri paesi a 17-18 anni i calciatori giocano già nelle prime squadre. Sono andato a vedere l’Italia Under 17 quest’anno, ha elementi di talento che andrebbero lanciati prima. Nella Fiorentina Primavera c’è un bel livello, Galloppa è bravissimo, ma ci sono tanti giocatori di 20 anni, che dovrebbero già essere in una prima squadra, altrimenti il processo è in ritardo. In Italia il talento c’è, andrebbe sviluppato e valorizzato di più”.

‘Pensavo davvero la Fiorentina potesse retrocedere’

“La stagione della Fiorentina è stata tosta, vivo a Firenze, mia moglie è fiorentina, sono andato alcune volte allo stadio con mio figlio. I primi mesi avevo veramente la sensazione che la Fiorentina potesse retrocedere, quando parti con ambizioni importanti, giocatori di spessore, e ti ritrovi in quelle posizioni di classifica, mentalmente diventa difficile. La piazza è esigente e vedere la Fiorentina così in basso fa piangere il cuore, per fortuna si sono ripresi ottenendo una salvezza che era il minimo sindacale per la rosa a disposizione. Nella Fiorentina ci sono giocatori di livello, se devo fare un nome da cui ripartire dico Fagioli, per me davvero forte”.

Infine, su un giovane viola che ha giocato con lui nella stagione appena conclusa: “Al Gubbio con me quest’anno c’era in prestito Leonardo Baroncelli, difensore 2005 della Fiorentina, un giocatore molto forte che può fare una carriera importante. Deve fare uno step mentale per crescere”.