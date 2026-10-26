La Curva Fiesole suona la carica: "Giovedì coloriamo di viola lo stadio, rendiamo il Franchi una bolgia unica. Chi va in campo..."

Torna a farsi sentire la Curva Fiesole! In vista del delicato match di giovedì al Franchi contro l'Atalanta, il cuore del tifo viola, attraverso un comunicato diffuso attraverso i social chiama a raccolta i tifosi gigliati, con l'obiettivo di spingere la Fiorentina verso una vittoria che sarebbe ossigeno pure in questo sciagurato inizio di stagione.

Il testo del messaggio

Questo il testo integrale del messaggio: “Questa prima parte di campionato non è andata come tutti ci aspettavamo: è il secondo anno consecutivo in cui le cose non girano e il momento si fa pesante. Firenze però, non è una piazza che affonda nelle difficoltà. È proprio in questi momenti che dobbiamo fare fronte comune, serrare le file e risalire la china tutti insieme. Specialmente in un anno fondamentale come quello del nostro Centenario. Per questo giovedì abbiamo deciso di colorare tutto lo stadio, chiamare a raccolta ogni fiorentino e creare un ambiente infuocato per spingere la Fiorentina alla vittoria. Per l'occasione abbiamo preparato migliaia di bandierine in edizione speciale per i 100 anni di Fiorentina: all'ingresso di ogni settore troverete i ragazzi della Curva Fiesole, dai quali potrete prenderle lasciando un contributo di 5€. Le bandierine dovranno essere tirate su all'inno e accompagnare l'ingresso delle squadre in campo, per trasformare Curva, Maratona e Tribune in una bolgia unica e compatta. A chi va in campo diciamo una cosa sola: guardatevi intorno prima di giocare. Dovete avere ben chiaro dove siete finiti e per chi correte. Cento anni di storia meritano rispetto, cattiveria e gente che esce dal campo senza fiato. A chi è sugli spalti chiediamo ancora una volta forte senso di appartenenza. Chi ama la Fiorentina giovedì fa la sua parte, spinge dall'inizio alla fine e lascia da parte ogni giudizio oltre il 90esimo. Giovedì facciamo diventare il Franchi un inferno. CHI È IN CAMPO ONORI LA NOSTRA STORIA. CHI È FUORI DIMOSTRI LA NOSTRA FORZA. AVANTI FIRENZE!”

Il post

Questo, invece, il post originale pubblicato dalla Curva.



