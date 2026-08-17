Corriere dello Sport-Stadio: 99 milioni spesi...ma a Grosso non bastano

Due le pagine dedicate alla Fiorentina da parte del Corriere dello Sport-Stadio.

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L'apertura è per: “Viola rifatta”. Sottotitolo: “Grosso aspetta i rinforzi per il 4-3-3 Spesi già 99 milioni”. Di spalla c'è: “Croci, esordio da record a soli 16 anni”. In taglio basso: "Joao Mario e Atta sono da valutare”.

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Incentrata su: “Fiorentina è tornato very Gud”. Ovvero: “L’islandese è il giocatore di qualità che piace a Grosso: nel 4-3-2-1 di quest’estate ha ripreso a brillare”.