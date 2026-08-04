Corriere Fiorentino: O l'uno o l'altro, tutt'e due insieme solo per...

Una pagina dedicata alla Fiorentina da parte del Corriere Fiorentino.

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Apertura per: “L’uno o l’altro”. Ovvero: “Oulai e Fagioli finora hanno giocato insieme solo 15 minuti: Grosso cerca un equilibrio a metà campo anche con Mandragora e Ndour”.

Ecco Joao

In taglio basso invece c'è: “Ecco Joao Mario, un jolly di difesa sulle fasce”. Sottotitolo: “È arrivato in prestito dalla Juventus: ”Felice di essere qui". Ora priorità all’attacco".