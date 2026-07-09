C'è un ex viola ad un passo da lasciare la Serie A: per lui si spalancano le porte di un club turco

La Serie A si prepara a dire addio ad uno dei giocatori controversi del campionato: amato dai suoi tifosi e spesso odiato dalle tifoserie delle altre squadra. Stiamo parlando dell’ex meteora della Fiorentina Yerry Mina, attualmente un giocatore del Cagliari, che dopo tre stagioni in Serie A potrebbe improvvisamente lasciare l’Italia.

Il difensore colombiano potrebbe lasciare definitivamente l'Italia

Nella squadra sarda il giocatore colombiano ha saputo farsi apprezzare per il suo carisma, il grande agonismo e il modo unico di provocare gli attaccanti avversari, spesso innervositi dai suoi modi irruenti e sfidanti. Ma nel processo di rinnovamento interno del Cagliari, che vorrebbe provare a svecchiare la propria rosa e snellire il monte ingaggi, la figura del colombiano potrebbe rivelarsi una presenza ingombrante e pesante. Per questo ormai da qualche settimana il club rossoblu ha incaricato gli agenti del giocatore di trovargli una possibile soluzione.

In Turchia sarebbero disposti a puntare su di lui

E nelle ultime ore qualcosa sembra essersi mosso per il centrale classe 94. Quest’oggi, per Yerry Mina, è infatti spuntato l'interessamento di una delle squadre più note del campionato turco. Secondo quanto riportato dal portale di informazione turco Habergo, infatti, il Fenerbahce avrebbe messo gli occhi sul calciatore, avendo intensificato i contatti nelle ultime ore per portarlo ad Istanbul. Dal canto suo il Cagliari considera Mina come un elemento centrale della squadra ed attende dunque una offerta congrua per dare il via libera al trasferimento.