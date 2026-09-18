Beltran al River, un inizio complicato. L'argentino non segna da quasi un anno, ma la Fiorentina si è assicurata

Nella girandola di nomi che questa estate hanno lasciato la Fiorentina c'è anche quello di Lucas Beltran, tornato al suo River Plate dopo l'esperienza negativa in prestito al Valencia. Il giornalista Sebastian Srur, vicino ai Millonarios, ha svelato oggi i numeri dell'operazione.

Le cifre dell'affare

Era noto che la formula fosse un prestito con obbligo di riscatto condizionato, ma Srur scende nei dettagli: si tratta di un prestito oneroso da 500mila euro, con obbligo di riscatto fissato a 6.75mln di euro che scatterà al primo punto ottenuto dal River Plate in campionato nel 2027. Formula identica a quella che ha visto il passaggio di Matias Moreno al Venezia.

I primi rimpianti

Un'operazione che però non avrebbe affatto convinto i tifosi del River Plate, che hanno sollevato più di qualche dubbio sulle capacità realizzative di Beltran. Da quando è tornato in Argentina, infatti, l'ex viola ha già disputato dieci partite senza mai trovare la via del gol. Per risalire all'ultima rete trovata in gara ufficiale si deve addirittura tornare al dicembre del 2025 (Sporting Gijon 0-2 Valencia): un digiuno veramente tosto da affrontare, per un attaccante.