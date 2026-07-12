La Fiorentina mette nel mirino un norvegese classe 2010. Concorrenza internazionale per l'attaccante scandinavo
La Fiorentina continua a battere con grande attenzione anche il mercato dei giovani. Secondo quanto riporta TMW, la squadra scouting viola avrebbe messo nel mirino un norvegese classe 2010
Sotto osservazione
Si tratta di Malte Fismen, attaccante in forza all'Åsane. Nonostante la giovane età, il ragazzo gioca in pianta stabile con la prima squadra. In questa stagione ha collezionato 14 presenza ed un gol nella prima divisione norvegese.
Concorrenza
Su di lui c'è l'interesse di tre club di Serie A: Como, Inter e Fiorentina. In particolare i nerazzurri sembrano pronti ad affondare il colpo in questi giorni per assicurarselo. Attenziona anche alla concorrenza straniera, con PSV e Feyenoord desiderosi di portarlo nei Paesi Bassi.
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