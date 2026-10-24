Finisce il primo tempo di Fiorentina-Milan: Croci manda la Primavera all'intervallo in vantaggio

Pochi minuti fa al Viola Park si è concluso il primo tempo della sfida tra Fiorentina e Milan, sfida valida per l'ottava giornata del campionato Primavera1. E dopo la vittoria della scorsa settimana per 2-0 contro l'Albinoleffe l'obiettivo dei viola di Aurelio Andreazzoli era quella di trovare la prima vittoria casalinga e provare a dare una svolta al suo campionato.

La Fiorentina passa subito in Vantaggio: Croci sblocca la sfida

La partita inizia bene per la Fiorentina che sin dal primo minuto ha preso il predominio del possesso palla, ma la prima occasione è del Milan al 6'. Questo non frena i viola che pochi minuti dopo trovano il gol del vantaggio. Strepitosa ripartenza della Fiorentina che in tre passaggi libera Croci al tiro che, a pochi passi da Catalano non sbaglia: al 10' è 1-0 per i padroni di casa. Da quel momento i ragazzi di Andreazzoli sembrano essere leggermente appagati, abbassando il baricentro e lasciando il pallino del gioco.

Il Milan cambia ritmo e prova a pareggiarla ma i viola resistono

La rete di Croci infatti sembra come fungere da miccia per il Milan, che dopo lo svantaggio si accende e comincia a produrre gioco e si riversa nella metà campo viola. Nonostante le tante azioni i rossoneri però non riescono mai a sfondare: la difesa gigliata si mostra molto migliorata rispetto alle prime uscire, riuscendo a limitare senza troppi problemi le uscite offensive degli ospiti. L'unica azione degna di nota arriva al 39' con Fei costretto agli straordinari per mantenere il gol del vantaggio: a tu per tu con il centravanti rossonero lo ipnotizza mandando il pallone in angolo. Il primo tempo finisce cosi 1-0 per la Fiorentina.