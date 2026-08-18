Amatucci si presenta ne La Liga con un assist millimetrico! Il Deportivo va in vantaggio, poi...
Parte con un pareggio contro l'Elche la stagione del Deportivo e di Amatucci ne La Liga spagnola, con il classe 2004 ex Fiorentina subito protagonista con una grande giocata.
Il contributo fondamentale di Amatucci
Al ventunesimo del primo tempo, il Deportivo A Coruna sblocca il match con il gol di Aubameyang, bravo ad agganciare al volo un lancio da oltre 40 metri di Lorenzo Amatucci. Un gol, sia per l'assist dell'ex viola che per la realizzazione dell'attaccante, bellissimo.
Un assist strepitoso
Ecco il video dell'assist, francamente stupendo, di Amatucci ad Aubameyang per il gol dell'1-0 del Deportivo.
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