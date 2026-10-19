Gattuso: "Le scelte azzardate? Stica***. Dopo cinque giorni alla Fiorentina mi sono dimesso"

L'attuale allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso, ripercorre le scelte della propria carriera e torna anche sulla brevissima esperienza alla Fiorentina. Intervenuto a Sky Sport, l’allenatore parla senza filtri delle decisioni prese e degli errori che hanno contribuito alla sua crescita professionale.

“Ho percorso strade rischiose”

“Lo so che ho fatto scelte un po’ azzardate, ma concedetemelo: sticazzi. Si vive una volta sola”, ha dichiarato Gattuso, rivendicando la libertà di percorrere anche strade rischiose.

“Dopo cinque giorni via da Firenze”

Nel suo ragionamento trova spazio il ricordo della parentesi viola, conclusa prima ancora di cominciare sul campo: “Forse in carriera ho sbagliato anche io. Mi sono dimesso dopo cinque giorni dalla Fiorentina. Dopo si cambia e si migliora”.

“Rifarei tutto”

Parole che uniscono l’ammissione di possibili errori alla convinzione che ogni esperienza abbia avuto un peso nella sua formazione. Gattuso non rinnega il passato e chiude con una dichiarazione netta: “Rifarei tutto, perché questo mi ha reso l’allenatore che sono”.