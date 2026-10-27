Non sbagliano le due big impegnate nel martedì sera, ma che fatica per entrambe. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Continua il martedì infrasettimanale di Serie A con altre due sfide nella serata: la Roma vince una partita sofferta contro il Cagliari, mentre il Como rimonta proprio nel finale.

La cronaca delle partite

A Roma va avanti il Cagliari, al 10', grazie al rigore dell'ex Fiorentina Nzola: gioia che dura appena cinque minuti, perché ci pensa Lulli a firmare il pareggio e, al 21', la Roma si affaccia davanti con Pisilli, che la ribalta in dieci minuti. Si dovrà attendere un'ora per vedere un'altra rete, quella di Maldini, che a tu per tu con Gollini non sbaglia e sigla il pareggio al minuto 81. Finita? Macchè, la Roma spinge sull'acceleratore e, grazie ai due subentrati Mora e Malen, molla un destro-sinistro che lascia il Cagliari a terra.

A Torino è partita vera tra i padroni di casa e il Como, con i granata che non sfigurano affatto e che trovano, meritatamente, il gol del vantaggio con Che Adams al 24', complice un erroraccio in difesa dei lariani che incespicano nella ripartenza. Azioni a raffica da entrambe le parti e portieri chiamati all'intervento più volte, ma la squadra di Fabregas non molla mai e in sei minuti cambia totalmente l'inerzia della partita: prima Nico Paz pennella un cross perfetto per Ramon, poi rifinisce di testa quello di Couto. C'è tempo nel finale anche per il gol-vittoria di Baturina, su errore di Vlasic in impostazione: è 1-3 al fischio finale.

La nuova classifica di Serie A

La nuova classifica di Serie A: Lazio 25, Inter 22, Roma 21, Como 20, Milan 18, Frosinone 14, Juventus 14, Cagliari 13, Torino 13, Napoli 11, Atalanta 10, Lecce 9, Sassuolo 8, Bologna 8, Genoa 7, Monza 7, Udinese 4, Fiorentina 4, Parma 4, Venezia 3.