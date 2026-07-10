Project financing, ci siamo: la prossima settimana potrebbe essere decisiva. Dal Viola Park sicuri: "Siamo pronti"

Sul Corriere dello Sport - Stadio si fa luce sugli ultimi aggiornamenti in merito al tema del Franchi e sulla posizione della Fiorentina in merito.

Sul project financing

Sono questi i giorni decisivi per capire se, e quanto, parteciperà la Fiorentina alla costruzione del nuovo stadio a Campo di Marte: la società ha dato l'ok a coprire i fondi mancanti, stimati attorno ai 55 milioni di euro. Serve dunque il famoso ‘project financing’, da presentare entro fine mese: dal Viola Park assicurano di essere pronti, e già dalla prossima settimana è lecito aspettarsi la presentazione del piano al Comune di Firenze.

Siamo alle firme

Sembra poco, un atto meramente formale, ma in ballo c'è la soluzione di una questione delicata e di lungo corso. Anche per questo, prima di definire concessioni, canone e quant'altro, serve la firma della Fiorentina per entrare a bordo del progetto.