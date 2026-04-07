L’ultimo ritorno di Sottil? Ennesima annata deludente e stavolta la Fiorentina…

La scorsa estate Riccardo Sottil ha lasciato la Fiorentina in prestito secco oneroso, escluso dal progetto tecnico dell’allora allenatore viola Stefano Pioli. Passato al Lecce, però, il classe ’99 non ha trovato la continuità sperata e tantomeno un livello di prestazioni incoraggiante, anzi.

Stagione molto deludente

Sottil ha giocato 13 partite da titolari, finendo spesso in panchina o in tribuna, per infortuni muscolari e non solo. Appena una rete, arrivata a Parma di fatto in maniera più fortunata che voluta, con un tirocross beffardo, appena un paio assist: numeri assolutamente insufficienti, a fronte di prove non convincenti. Troppo poco per essere valutato con occhi differenti.

Il passo d’addio

Il calciatore viola è in scadenza di contratto il 30 giugno 2027 con la Fiorentina, e si prepara a tornare (forse) al Viola Park per l’ultima volta (probabilmente), soltanto temporaneamente. Un ingaggio considerevole, un salto di qualità mai arrivato ed uno spazio che nella Fiorentina del futuro è molto complicato pensare che possa esserci.