Ancora lontano il rientro di Atta. Ecco quando il francese tornerà a disposizione di Vanoli
Prosegue il percorso di recupero di Arthur Atta, ancora alle prese con il lavoro individuale al Viola Park. Il centrocampista della Fiorentina non sarà a disposizione per la trasferta contro l’Inter.
Situazione Atta
Lo staff viola non intende infatti correre rischi, preferendo gestire con cautela il suo rientro. Secondo quanto riporta Radio Bruno, l'obiettivo sarebbe quello di far rientrare il centrocampista per la sfida contro l’Atalanta, ma diventa sempre più probabile la possibilità di rivederlo soltanto dopo la sosta per le nazionali di novembre.
Ranieri verso il rientro
Situazione da monitorare anche per Luca Ranieri, che spera invece di recuperare in tempo per la gara di San Siro. Le prossime sedute saranno decisive per definire le disponibilità in vista del prossimo impegno di campionato.