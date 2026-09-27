Gonçalves: "Sto spingendo come un matto per essere al top. Il mio ruolo? Chiedete a Vanoli, ma vi dico che..."

Pedro Gonçalves ha rilasciato un'intervista in esclusiva a La Nazione, pubblicata nell'edizione odierna del giornale: tra i temi toccati dal portoghese della Fiorentina, anche il suo stato di forma e il suo ruolo in campo.

"Sto lavorando tantissimo"

“Sto lavorando come un matto, Vanoli ci fa lavorare e mi fa spingere tantissimo sulla condizione fisica e sulla tenuta aerobica. Ma è giusto così, la sosta è un momento chiave per arrivare a essere in forma”.

Sul recupero della forma

Il portoghese ha poi proseguito: "Al meglio già col Genoa? Mi servivano circa tre settimane per essere al meglio e, visto che la sosta è stata più o meno di questa lunghezza, direi che sono vicino ad essere in piena forma.

"Il mio ruolo in campo? Vi dico"

Spazio anche a qualche riflessione sul suo ruolo: “Il mio ruolo in campo? Questa è una domanda che va fatta a mister Vanoli. Per chiarezza, comunque, io mi trovo bene a spingere sulla fascia, ma sono a mio agio anche a giocare nel mezzo per tenere la palla e gestirla, mettendomi a disposizione del gioco dell’allenatore e degli altri: quando ho la palla tra i piedi, mi piace coordinare il gioco ed attaccare la porta, oltre a, naturalmente, segnare"

