Un anno fa di questi tempi la Fiorentina aveva ben altre preoccupazioni: non solo la corsa all'Europa (era aperta anche quella teorica alla Champions) ma anche il cammino in Conference da valorizzare, in una semifinale di prestigio contro il Betis. Gli andalusi ebbero la meglio al termine della doppia sfida, vincendo la gara d'andata al Villamarin per 2-1.

In casa verdiblanca, non si è perso tempo per celebrare l'anniversario da una partita che da quelle parti è considerata storica. Il tutto nonostante il Betis in questa stagione a livello europeo si sia fatto eliminare clamorosamente, e proprio in casa, dal Braga ai quarti di Europa League.