Corriere dello Sport-Stadio: Paratici ha attaccato un cartello 'Incedibile'

Sul Corriere dello Sport-Stadio titolo in prima pagina dedicato al calendario: “Grosso spavento” e in sommario: “C'è la Roma all'Olimpico, poi 3 partite da 9 punti”. A pagina 12 invece: “F come Fagioli” e “Nicolò punto fermo della ricostruzione: è l'unico incedibile”. A pagina 13: “Caccia al Volpato” e “E' perfetto nel 4-3-3: servono 15 milioni ma prima il Mondiale”, di spalla: “Joao Mario sondaggio con la Juve”.