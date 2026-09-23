Parisi, il rientro slitta. Ci vorrà molta pazienza prima di rivederlo con la Fiorentina

Nel maggio scorso, l'esterno della Fiorentina, Fabiano Parisi, si è operato al ginocchio, a seguito del grave infortunio riportato durante la partita di campionato contro la Juventus.

In casi come il suo, solitamente, ci vogliono sei mesi prima di tornare ad essere a disposizione dell'allenatore. Una previsione questa che non sarà rispettata. E questa non è una supposizione di qualcuno, è un qualcosa portato alla luce direttamente dal procuratore del giocatore, Mario Giuffredi.

Gennaio

Giusto ieri, l'agente ha detto testualmente: “Parisi? aspettiamo che ritorni a gennaio e che riprenda il percorso dell'anno scorso”. Da novembre a gennaio, ci vorrà ancora molta pazienza dunque, prima di rivederlo in campo ed è un doppio peccato.

Con Vanoli, Fabiano…

Primo perché con Vanoli aveva raggiunto un livello di prestazioni mai toccato prima. Secondo perché alla Fiorentina manca un esterno a sinistra dietro (c'è solo Valdepenas adesso), anche se è vero che prima dell'infortunio Parisi stava trovando una sua dimensione spostato più avanti e dall'altra parte in campo.