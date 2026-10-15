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Corriere dello Sport-Stadio: Una Fiorentina a misura di Gonçalves, ma...

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Presente una pagina sulla Fiorentina all'interno del Corriere dello Sport-Stadio di oggi.

Pagina 27

In primo piano per il quotidiano sportivo c'è: “A misura di Pedro”. Si parla di Gonçalves che “Cerca un’occasione  ma serve una Viola più equilibrata”.

La svolta

Di spalla invece si parla della squadra: “Vanoli pensa alla svolta con il 4-3-3 “. In taglio basso infine troviamo: ”Franchi verso il sold out venduti 19.500 biglietti". 

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