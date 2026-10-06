Onofri: "Vanoli scelta efficace della Fiorentina e giusta per il futuro. Dragusin può fare meglio e Colombo..."

L'ex difensore del Genoa Claudio Onofri è intervenuto a Lady Radio in vista della sfida tra il Grifone e la Fiorentina di sabato prossimo, toccando temi relativi alla delicata gara in programma a Marassi.

‘Contestazioni a Genova, la squadra manca di identità’

“La Fiorentina si è rimessa in corso dopo un inizio molto critico, il Genoa deve svegliarsi immediatamente perché non ha un calendario semplice e già ci sono contestazioni del tifo, silenziose per ora, ma… il mercato della società è oggetto di critiche, sono arrivati giocatori che potrebbero avere un valore in futuro, ma arrivano da situazioni che mettevano in allarme per il rendimento e che hanno ancora da dimostrare. Il Genoa di De Rossi manca comunque di una chiara identità sul piano del gioco”.

‘Vanoli scelta giusta della Fiorentina perché…’

“Mancherà Colombo? Non ha la caratura per essere una punta titolare in Serie A, gli mancano gol per essere un calciatore di un certo calibro, benché provi ad aiutare la squadra in qualsiasi maniera e uno così lo vorresti sempre in rosa. A me Vanoli è sempre piaciuto come allenatore, perché si riconosce il suo modo di intendere calcio, che è trasmesso a partire dall’allenamento; la scelta della dirigenza della Fiorentina è stata già efficace e giusta per il futuro. Dragusin a Genova mi ha fatto un’ottima impressione, alla Fiorentina può fare ancora meglio di quanto fatto finora ed è certamente un calciatore qualificante per la squadra viola”.