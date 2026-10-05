Proc. Dragusin: "Dopo il rosso era così preoccupato che mi ha chiamato appena entrato negli spogliatoi"

Florin Manea, procuratore di Radu Dragusin, torna a parlare del suo assistito ai microfoni di sport.ro: all'emittente rumena, l'agente racconta di una chiacchierata fra lui e il difensore dopo l'espulsione contro la Polonia. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

Sulla reazione di Dragusin

“Radu è stato espulso al 22° e cinque minuti dopo mi ha mandato un messaggio dallo spogliatoio, perché non pensava di aver fatto fallo. Gli ho detto che non aveva fatto niente, assolutamente niente, ma era così preoccupato che mi ha chiamato subito per sapere se avesse commesso un errore”.

L'opinione di Manea

“Era devastato - ha proseguito l'agente - perché aveva giocato bene fino all'espulsione. Se fossi stato l'arbitro, io avrei ammonito Lewandowski”.