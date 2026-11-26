Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Riccardo Galli durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento della Fiorentina dopo la brutta sconfitta contro il Monza.

“Che Fiorentina mi aspetto domenica? Non è facile rispondere a questa domanda, sicuramente mi aspetto qualcosa di diverso rispetto a quanto visto fino ad oggi: e chiaramente non è facile. Sicuramente servirà qualcosa di diverso rispetto a Monza, abbiamo visto una squadra che non era una squadra. Mi aspetto soprattutto che la squadra cominci a prendere consapevolezza che quella che stiamo vivendo sarà una stagione difficile, che alterna buone sensazioni a brutte figure, che alla fine porterà a vivere momenti difficili”.

“Mi auguro che la squadra capisca che ci aspetta una partita molto complicata”

Ha anche aggiunto: “Mi auguro che la Fiorentina capisca che sarà una stagione molto complicata, che c'è da fare una serie di cose che finora non abbiamo ancora visto e che il gruppo riesca a trasformare tutto questo in qualche risultato positivo che dia modo di raddrizzare la classifica. Non sono per niente tranquillo, devo essere sincero”.

“Il ritiro di questi giorni mi lascia interdetto: ero abituato ad altri tipi di ritiro”

Due parole anche sul ritiro che sta vivendo la squadra: “Questo ritiro mi sembra uno strano ritiro, almeno per quello che ero abituato a vivere io: sono dell'idea che i ritiri veri erano altri. In passato se giocavi ad Udine e volevi andare in ritiro, andavi in Friuli a partire dal giovedì. Vorrei che la squadra capisse che le cose non stanno assolutamente andando bene e che bisogna rimboccarsi le maniche per tornare a fare le cose per bene”.

“Vanoli è arrivato con tanto entusiasmo ma adesso sta tornando con i piedi per terra”

Ha poi detto la sua su Paolo Vanoli: “Al suo arrivo Vanoli ha fatto come tanti altri allenatori, avendo una vampata di positività: essendo stato richiamato ha pensato di poter fare qualcosa di importante con una squadra in crisi. Evidentemente con il passare delle settimane ha iniziato a capire che probabilmente le cose non erano come si immaginava dall'esterno. Tornando a Grosso capimmo tutti che era il tecnico che Paratici voleva, ma che veniva dopo alcune altre scelte che di fatto hanno fatto muro ai viola: già in questo senso rappresentava una scelta forte. Riconsegnare la stessa squadra a Vanoli, dopo averlo cacciato a giugno, è un altra scelta non proprio lineare”.

“Con questa squadra non è facile essere continui”

Ha poi sottolineato: “Cambiare un allenatore ora non è assolutamente facile. O fai una scelta forte, che comunque sarebbe fatta a metà stagione e con gli obiettivi che adesso sono totalmente diversi da quelli di inizio stagione, oppure occorre aspettare. Sicuramente non è facile trovare certi risultati con questa squadra, a prescindere dall'allenatore che siede in panchina: per questo bisognerebbe farsi qualche domanda a livello dirigenziale".

“Mi auguro che la Fiorentina si compatti e trovi la salvezza il prima possibile”

Hanoi cercato di essere chiaro su cosa attende dal club: “Mi auguro che contro l'Udinese la Fiorentina possa non dico dare una svolta alla stagione, perche non mi fido di questa squadra: ogni volta che gli è stato chiesto qualcosa ha sempre fallito quest'anno. Mi auguro che si inizi la risalita, in attesa del mercato di gennaio, con questo allenatore: prima dobbiamo pensare alla salvezza poi eventualmente, solo in un secondo momento, a pensare al futuro”.