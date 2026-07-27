Il capitolo più delicato del mercato della Fiorentina: è arrivata l'ora di affondare il colpo

E' certamente il capitolo più delicato di questo mercato della Fiorentina, quello degli esterni offensivi.

Esigenza dimostrata in campo

L'amichevole giocata in Inghilterra contro il QPR ha confermato quanto il nuovo sistema di gioco che Grosso ha intenzione di adottare, il 4-3-3, abbia bisogno di interpreti con determinate caratteristiche in avanti, che adesso non ci sono all'interno della formazione viola.

L'ora di affondare

Da Koleosho a Lang, da Cancellieri a Bakayoko, passando per Volpato (che si è messo in fuorigioco da solo), Soulé, Kulusevski e Mastantuono, senza dimenticarci di Solomon, sono tanti i nomi già vagliati, proposti e trattati dalla Fiorentina, senza però che vi sia stato l'affondo decisivo. Adesso è il momento di cominciare a stringere anche lì davanti dopo aver preso diversi giocatori, anche importanti tra difesa e centrocampo.