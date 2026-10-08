Una bella notizia per gli appassionati di videogiochi e tifosi viola: la Fiorentina torna su eFootball

Forse in tanti lo ricordano come PES, acronimo di Pro Evolution Soccer. Oggi, anzi dal 2021, il videogioco calcistico prodotto da Konami e storico competitor di FIFA, si chiama eFootball.

Novità Fiorentina

Di questa mattina l'aggiornamento 6.1 del videogioco, che tra le novità presenta anche la Fiorentina tra le squadre utilizzabili, con stemmi, maglie e calciatori originali.

Questione risolta

Konami non aveva ricevuto l'autorizzazione per l'utilizzo del pacchetto Fiorentina, questione che si è sbloccata nell'ultimo periodo. La notizia è stata accolta con entusiasmo da tutti gli appassionati, tifosi viola e non, sui social.