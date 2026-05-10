Capuano: "La salvezza della Fiorentina era logica, Commisso non avrebbe meritato la retrocessione. Ma fischi giusti al Franchi"
Il presidente Rocco Commisso
C'è anche chi commenta da fuori Firenze il pessimo esito della stagione della Fiorentina, tra questi Giovanni Capuano che ha sottolineato anche i giusti fischi del Franchi:
“La Fiorentina è aritmeticamente salva come logico fosse, perché mai poteva retrocedere con quella qualità in campo. Commisso non lo avrebbe meritato per tutto quello che ci ha messo. I fischi con cui il Franchi ha salutato la salvezza sono, però, meritatissimi dopo una stagione della quale c’è da salvare poco o nulla”.
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