Martinez in bilico, un test decisivo per Bastoni. Un sicuro assente a Firenze

Giornata di riposo per l'Inter, concessa da tecnico Chivu. Ma giornata anche che serve per tirare una linea e fare il punto della situazione in vista della partita contro la Fiorentina.

Test decisivo

Secondo quanto riportato da Sky, quello di Firenze è un appuntamento a cui non mancheranno Calhanoglu e Bastoni, anche se per quest'ultimo è previsto un test decisivo nella giornata di domani.

Martinez e Mkhitaryan

A Firenze spera di esserci anche Martinez, che ha intensificato il lavoro personalizzato: difficile però che venga convocato. Sicuro assente Mkhitaryan, il cui ritorno in campo slitta a dopo la sosta.