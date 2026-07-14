Corriere Fiorentino: La Fiorentina alla ricerca dello sconto del Trabzonspor

Un articolo sulla Fiorentina presente quest'oggi sul Corriere Fiorentino.

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L'articolo è intitolato: “Un nuovo inizio”. Ovvero: “In 250 per il primo allenamento della Fiorentina di Grosso, cori e applausi per tutti. Kean lavora a parte, Atta già incanta”.

Sul mercato: “De Gea destinato a restare tra i pali per Oulai si cerca lo sconto del Trabzonspor (che chiede 40 milioni). Su Dodò c’è anche il Napoli”.

Nuova era

Articolo che inizia così: “Entusiasmo, partecipazione e voglia di ricominciare. La prima volta dei nuovi acquisti, l’inizio di una nuova era, il giorno uno del ritiro 2026-27. Il termometro alle 17.30 di ieri segnava 35 gradi a Bagno a Ripoli, ma è certo che il vero calore sarà, nel corso della stagione, quello dell’ambiente circostante”.