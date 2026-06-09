Corriere Fiorentino: Inizia la nuova era della Fiorentina

Una pagina sulla Fiorentina presente stamani sul Corriere Fiorentino.

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Grande spazio a: “Inizia la nuova era”. Ovvero: “Ora è ufficiale: Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina, firma fino al 2028 “Io consapevole delle responsabilità”. Commisso: “Con lui saremo più”.

Croci

In taglio basso: “Croci e gli altri, il poker di talenti toscani che ha trascinato la piccola Italia al trionfo”. Sottotitolo: “Il bomber viola è il più giovane di tutti, il tris empolese è l’ennesima risorsa di Corsi”.