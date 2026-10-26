Dal trionfo con la Juventus al corner fantasma di San Siro, ecco l'arbitro di Fiorentina-Atalanta

Sarà Federico La Penna a dirigere Fiorentina-Atalanta, in programma giovedì 29 ottobre alle 20.45 al Franchi. Il fischietto romano sarà affiancato dagli assistenti Bahri e Moro, con Marinelli quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Gariglio, assistito da Dionisi.

I precedenti con la Fiorentina

Sono 17 i precedenti complessivi con la Fiorentina, considerando tutte le competizioni: il bilancio è in perfetto equilibrio, con sette vittorie viola, tre pareggi e sette sconfitte.

Il ricordo più bello

Il ricordo più bello resta il 3-0 sul campo della Juventus del 22 dicembre 2020, prima vittoria gigliata allo Stadium. Segnarono Vlahovic e Caceres, con in mezzo l’autorete di Alex Sandro. Decisiva anche l’espulsione di Cuadrado per un intervento su Castrovilli: La Penna estrasse inizialmente il giallo, trasformandolo in rosso dopo la revisione al monitor. Con lui arrivò anche il successo per 3-1 a Napoli dell’8 ottobre 2023.

Corner fantasma

Ben più amaro il ricordo di Inter-Fiorentina 2-1 del 10 febbraio 2025. Il vantaggio nerazzurro, firmato dall’autorete di Pongracic, nacque da un corner che non doveva essere assegnato: prima del cross di Bastoni il pallone aveva già oltrepassato la linea di fondo. Il VAR non poté correggere l’errore, perché la battuta dell’angolo aveva aperto una nuova azione. Nella stessa serata La Penna concesse, dopo il richiamo al video, il rigore trasformato da Mandragora per un fallo di mano di Darmian.

L'ultimo KO

L’ultima sconfitta viola con La Penna risale invece al 31 gennaio 2026, ancora per 2-1, questa volta al Maradona contro il Napoli. Vergara e Miguel Gutiérrez portarono avanti gli azzurri, mentre Solomon riaprì la partita senza riuscire a evitare il ko. È anche l’incrocio più recente tra l’arbitro e la Fiorentina.