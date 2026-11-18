Aggiornamento sulle condizioni di Njie: ottimismo per Monza, ma Vanoli ha anche una carta alternativa
Le condizioni di Alieu Njie: questo è il tema principale di cui si parla in ambito Fiorentina, dai dibatti al bar sport ai salotti televisivi. L'esterno offensivo ha debuttato con la Nazionale maggiore della Svezia, uscendo in anticipo nell'ultima partita per una botta alla coscia.
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Ai microfoni di Radio Bruno, arrivano aggiornamenti riguardo all'ex Torino: "Lo staff medico della Fiorentina l'ha valutato oggi: niente di rilevante, me l'aspetto in campo ma dipenderà da Vanoli".
Soluzione in caso di forfait
Probabile quindi, ma non certo, che Njie possa recuperare per la prima partita post sosta contro il Monza. Già ipotizzata, comunque, un'eventuale soluzione alternativa: "C'è tempo fino a lunedì: nel caso in cui non venisse rischiato - dal primo minuto o addirittura per l'intera partita - è pronto Gnonto, che piace tanto a Vanoli".