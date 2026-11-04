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La formazione ufficiale della Fiorentina: Angeloni e Croci dietro a Campaniello. Andreazzoli sceglie Pietropaolo

Filippo Razzolini /
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Alle 11.30 la Fiorentina Primavera sfida il Septemvri Sofia nel ritorno del secondo turno di playoff di Youth League e mister Aurelio Andreazzoli ha scelto gli undici titolari della sfida.

Fei confermato in porta, terzetto difensivo composto da Boskovic sul centro sinistro, capitan Turnone al centro e il romeno Corduneanu sul centro destra. In mezzo al campo agiranno l'argentino Mataran e Samuel Beldenti: a destra occasione per Pietropaolo, a sinistra torna Perrotti.

Croci guida il tridente offensivo

In avanti ecco due seconde punte alle spalle del centravanti: una è Federico Croci, che torna in campo dopo l'assenza contro il Cesena per squalifica. Accanto al classe 2010 giocherà Angeloni, la punta centrale sarà invece Thomas Campaniello, in cerca del primo gol con la Fiorentina.

Le formazioni

Septemvri Sofia (4-2-3-1): Agushev; Tanev, Razhdanov, Kanev, Stoichkov; Petkov, Mihaylov; Genchev (C), Dobrev, Dzhamov; Vasilev.

FIORENTINA (3-4-2-1): Fei; Corduneanu, Turnone (C), Boskovic; Pietropaolo, Mataran, S. Beldenti, Perrotti; Croci, Angeloni; Campaniello. 

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