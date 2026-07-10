Grosso: "Lavoriamo per costruire qualcosa di bello, serve rapporto ambizioso e duraturo. La proprietà vuole tornare a splendere"

Il nuovo allenatore della Fiorentina Fabio Grosso ha concesso un'intervista anche a SportMediaset, affrontando i temi già resi noti in conferenza stampa, tra gli stimoli della nuova sfida e ciò che lo attende in futuro.

Sulla Fiorentina

“Sono contentissimo di questa opportunità, arrivo in una piazza importante con una proprietà forte. Appena ci siamo incontrati con i direttori abbiamo capito che era la cosa giusta da fare. Ora lavoriamo per provare a costruire qualcosa di bello, sperando di riuscirci: per farlo, ci vuole tempo e lavoro e noi ci proveremo. Quando non c'è pressione me la metto, quando c'è la tengo. Questa è una piazza bella, appassionata, che ama i propri colori”.

Su Atta

"Un giocatore forte, molto. Quando ne avevamo parlato ero scettico, non pensavo... Poi ci ho creduto e si è realizzato, sono felice che sia arrivato. Ha grandi qualità ma soprattutto potenzialità, ha margini e una grande strada davanti, mi auguro sia il futuro di questa società".

Su Kean

"Un giocatore forte. Non l'ho ancora sentito, voglio incontrarlo per parlarci e capire cosa prova. Sarà importante per partecipare a questo percorso. Lui è un giocatore forte quindi mi auguro possa essere un giocatore della nostra rosa".

Sulla sua idea di calcio

"Un insieme di caratteristiche. Tanti ragazzi stanno arrivando, l'obiettivo è diventare squadra il prima possibile, vogliamo avere valori comuni per poi poggiarci sopra caratteristiche tecnico-tattiche. A me non piace regalare slogan, mi piace lavorare. So che col lavoro le cose arrivano, ci siamo buttati a capofitto all'interno di questa società per provare a costruire qualcosa di ambizioso e duraturo, la proprietà vuol tornare a risplendere all'interno del nostro campionato".