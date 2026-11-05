Juventus, che sofferenza! Battuto l'AZ Alkmaar in Europa League, ora la Fiorentina
Si chiude nel migliore dei modi la tre giorni di coppe europee per le squadre italiane, in un giovedì iniziato non al meglio con la sconfitta del Milan e il pareggio dell'Atalanta. Risolleva le sorti tricolori la Juventus, vittoriosa in Europa League contro l'AZ Alkmaar.
Primo tempo perfetto
Qualche rotazione da parte di Spalletti rispetto al match vinto in campionato contro il Napoli, ma in avanti punta ancora su Kolo Muani e Alajbegovic alle spalle di Woltemade. Il francese, in ombra contro i partenopei, ripaga ampiamente la fiducia del tecnico: al 19' serva a Koopmeiners la palla dello 0-1, mentre al 37' raddoppia su assist di Woltemade. Prima frazione di gioco magistrale dunque, nella quale la Juve sembra aver messo in ghiaccio il risultato.
Brividi nel finale
Nel secondo tempo è da registrare la reazione della formazione olandese, con i bianconeri che si difendono e provano a pungere in contropiede. Il muro juventino regge fino a 2 minuti dalla fine, quando Meerdink sigla l'1-2. Nel recupero arriva addirittura il pareggio beffa, annullato però per fuorigioco. Sospiro di sollievo dunque per la Juventus, che conquista 3 punti determinanti per la classifica di Europa League e arriva al meglio al match contro la Fiorentina che chiuderà il tour de force di ottobre.