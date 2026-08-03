La Nazione: Atta alta qualità, Oulai, diamante grezzo, mentre Viery...

Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

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Apertura sul mercato: “Joao Mario, affare fatto La corsia di destra è piena Ora tutto su Mastantuono”. Sottotitolo: “Il portoghese arriva dalla Juventus in prestito oneroso con diritto di riscatto Attesa per la decisione del talento argentino. Thorstvedt resta nel mirino”. In taglio basso c'è: “Kean, Fabregas non molla la presa A Parma il sostituto di Pellegrino”. E anche: “Inizia la seconda fase Si rivede Pongracic”.

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Qui leggiamo: “Grandi manovre viola: il bilancio Trequartista o mezz'ala? Atta c'è Alta qualità Oulai, diamante grezzo”. Sottotitolo: “Le pagelle dei (primi) sei acquisti dopo il ritiro estivo e la tournée, tra moduli, tattica e stato di forma La curiosità di scoprire il giovane Valdepenas, mentre Viery deve diventare un po' meno... sudamericano”.