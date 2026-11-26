Intercettato da News.superscommesse.it, l’ex attaccante brasiliano della Fiorentina Reginaldo si è espresso sul complesso momento attuale della squadra viola, attribuendo responsabilità ai giocatori gigliati

‘Presi tanti giocatori senza seguire identità precisa’

"Credo che i giocatori della Fiorentina debbano assumersi le proprie responsabilità. La società ha fatto sacrifici importanti e ha investito soldi veri per acquistare calciatori di qualità. Secondo me, però, sono stati presi senza seguire un'identità di gioco precisa e senza individuare un modulo adatto alle loro caratteristiche. Inoltre, sono arrivati elementi che non avevano mai giocato nel calcio italiano, quindi non è semplice ambientarsi e fare subito bene. In Italia servono spirito di sacrificio, corsa e disponibilità verso i compagni. Altrimenti si fa fatica. All'inizio con Vanoli sembrava esserci stata una svolta, ma ora è tutto più difficile: le altre squadre sono già organizzate, sanno come giocare e hanno trovato i propri meccanismi. La Fiorentina, invece, fatica a recuperare terreno e il campionato non aspetta nessuno".

‘Cambiare allenatore sarebbe un fallimento’

"Ho letto le dichiarazioni di Vanoli dopo la partita contro il Monza, quando ha parlato di umiltà. Questo significa che probabilmente non sta vedendo nei giocatori l'atteggiamento giusto, il rispetto per gli avversari e la disponibilità necessaria. Devono fare un passo indietro, mettersi tutti in discussione, ascoltare il tecnico e dargli fiducia. Cambiare anche allenatore sarebbe un segnale di fallimento, ma io dico sempre che, quando viene mandato via un allenatore, la responsabilità è soprattutto dei giocatori: sono loro ad andare in campo. In Italia, però, a pagare è quasi sempre il tecnico, anche quando non è giusto".

Infine ha aggiunto: “Contro la Fiorentina il Monza ha disputato una grande prestazione, fatta di sacrificio, umiltà e fame. Come ha sottolineato anche Vanoli, si vedeva la voglia dei giocatori di uscire da una situazione difficile. Il bello del campionato è che bastano due vittorie consecutive per ritrovarsi molto più in alto in classifica”.