La Gazzetta dello Sport: Il punto fermo della Fiorentina

Un articolo dedicato alla formazione viola presente stamani su La Gazzetta dello Sport.

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L’articolo in questione è titolato: “Fagioli, un punto fermo per la nuova Fiorentina”. Sottotitolo: “Il play, diventato un beniamino della piazza viola, è considerato incedibile dal club che lo valuta oltre 30 milioni”.

Fagioli al centro

Articolo che inizia così: “Nicolò Fagioli al centro. Del campo e per il futuro perché per la Fiorentina è un punto fermo da cui far partire la rinascita estiva e lo lascerebbe andare soltanto a cifre folli”.