FOTO - Chiesa torna in Toscana, ma il calcio non c'entra niente...
Uno spettatore d'eccezione al Mugello
Federico Chiesa
Ospite d'eccezione al Mugello, la casa toscana della MotoGP: nel box della Ducati è spuntato Federico Chiesa, ex giocatore della Fiorentina.
Bene l'Italia
Non si può dire che non abbia portato bene: la gara, partita alle 14, ha visto una discreta rimonta di Bagnaia dal sesto al terzo posto; contestualmente, però, il compagno di squadra Marquez è scivolato al settimo posto pur partendo quarto. Il tricolore lo ha comunque sventolato Bezzecchi, partito in pole e reggendo in testa per tutta la gara.
Solo radici o anche calciomercato?
Ma il ritorno di Chiesa è solo legato alle sue radici, o c'è qualche ragione legata al calciomercato? Ne sapremo di più in questo mese, con l'ex Fiorentina che ha ancora due anni di contratto col Liverpool.
💬 Commenti