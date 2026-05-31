FOTO - Chiesa torna in Toscana, ma il calcio non c'entra niente...

Ospite d'eccezione al Mugello, la casa toscana della MotoGP: nel box della Ducati è spuntato Federico Chiesa, ex giocatore della Fiorentina.

Bene l'Italia

Non si può dire che non abbia portato bene: la gara, partita alle 14, ha visto una discreta rimonta di Bagnaia dal sesto al terzo posto; contestualmente, però, il compagno di squadra Marquez è scivolato al settimo posto pur partendo quarto. Il tricolore lo ha comunque sventolato Bezzecchi, partito in pole e reggendo in testa per tutta la gara.

Chiesa al box Ducati. Sky Sport

Solo radici o anche calciomercato?

Ma il ritorno di Chiesa è solo legato alle sue radici, o c'è qualche ragione legata al calciomercato? Ne sapremo di più in questo mese, con l'ex Fiorentina che ha ancora due anni di contratto col Liverpool.