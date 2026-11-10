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Corriere dello Sport-Stadio: Quando De Gea diventa un caso e incassa più gol del previsto

Redazione /
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Corriere dello Sport-Stadio
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Una pagina sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio di oggi. 

Pagina 20

Il pezzo principale di stamani è intitolato: “Sulle Alieu”. Sottotitolo: “Totem di Vanoli segue i record di Pazzini”.

De Gea e la squadra

Di spalla leggiamo: “Quando De Gea diventa un caso: tre gol incassati più del previsto”. Catenaccio: “Tanti errori  quest’anno da Malen fino a Bremer”. In taglio basso invece c'è: “Vanoli concede 72 ore di relax: si torna giovedì”. 

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