Corriere dello Sport-Stadio: Quando De Gea diventa un caso e incassa più gol del previsto
Una pagina sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio di oggi.
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Il pezzo principale di stamani è intitolato: “Sulle Alieu”. Sottotitolo: “Totem di Vanoli segue i record di Pazzini”.
De Gea e la squadra
Di spalla leggiamo: “Quando De Gea diventa un caso: tre gol incassati più del previsto”. Catenaccio: “Tanti errori quest’anno da Malen fino a Bremer”. In taglio basso invece c'è: “Vanoli concede 72 ore di relax: si torna giovedì”.
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