E intanto Allegri mette lo stop al sogno di mercato della Fiorentina

Rilanciare o cedere Noa Lang? Il Napoli è davanti a un bivio con l'esterno olandese che è stato definito anche quest'oggi come “il sogno di mercato della Fiorentina”.

Allegri

Ma tra il giocatore e i viola ci sono anche altri personaggi in mezzo. Uno su tutti l'allenatore azzurro, Massimiliano Allegri che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha per ora messo in stand-by la situazione.

Vederlo in azione

In pratica il tecnico livornese ha deciso di portare Lang in ritiro a Dimaro e poi a Castel di Sangro per osservarlo da vicino e capire se può essere utile alla causa. Dopo averlo visto in azione arriverà la decisione definitiva sul suo conto.