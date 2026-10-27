Fiorentina, un impiego impensabile. Una difesa completamente da ridisegnare

La Fiorentina attende di conoscere l’entità dell’infortunio di Marin Pongracic, costretto a lasciare il campo nel secondo tempo della partita contro l’Inter per un problema ai flessori. Oggi il difensore croato si sottoporrà ad accertamenti strumentali che dovranno chiarire la gravità dell'infortunio e i relativi tempi di recupero. In ogni caso, un suo impiego giovedì contro l’Atalanta è impensabile.

Proseguono intanto i rispettivi programmi di recupero Luca Ranieri e Arthur Atta, che hanno svolto ancora lavoro differenziato. Con la sfida del Franchi ormai alle porte, le possibilità di rivedere almeno uno dei due a disposizione di Paolo Vanoli sono ridotte.

Il tecnico viola si prepara dunque a ridisegnare la difesa. Alla luce delle assenze, contro l’Atalanta la coppia centrale sarà formata da Radu Dragusin e Viery, una soluzione praticamente obbligata anche perché sono gli unici centrali superstiti.

E se il romeno qualche segnale buono comunque lo ha dato, non altrettanto si può dire per il brasiliano, sballottato prima a sinistra e poi al centro, il quale contro l'Inter è stato un autentico disastro sulle tracce di Marcos Thuram.