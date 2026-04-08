Un arbitro che ha già diretto una gara tra Fiorentina e Lazio. Finì con un rigore inesistente ai biancocelesti e un viola espulso

La partita tra Fiorentina e Lazio in programma lunedì prossimo con inizio alle ore 20.45, sarà diretta da Michael Fabbri di Ravenna.

Precedenti con i viola

Sono 15 i precedenti con un bilancio complessivo di 5 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte. In casa invece ci sono 4 vittorie e 2 ko.

Fabbri è al suo primo incrocio stagionale con i gigliati. Non arbitra la Fiorentina dal successo interno per 3-0 ottenuto contro la Juventus la scorsa stagione.

Ha diretto un Lazio-Fiorentina, finito 2-1 il 27 giugno 2020. Una gara ricchissima di polemiche per l'assegnazione di un rigore ai biancocelesti per un fallo (inesistente) di Dragowski ai danni di Caicedo. Non è mai stato dimostrato il fatto che ci fosse stato contatto tra i due, però…In pieno recupero espulso Vlahovic che allora militava nelle file viola.

Precedenti con la Lazio

Quelli in assoluto sono 18: 11 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. In trasferta 5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Lazio-Bologna 1-1 e Lazio-Como 0-3. I biancocelesti non vincono con lui dalla 21esima dell'anno scorso: Verona-Lazio 0-3. (dati statistici forniti da Footstats)