Domani sera a Monza ci saranno 1200 tifosi della Fiorentina. Il calcio d’inizio è fissato alle 20.45 di lunedì, un orario che per chi parte da Firenze significa mettersi in viaggio in un giorno di lavoro e tornare a casa a notte fonda. Eppure il seguito per la squadra di Vanoli non mancherà di certo.

Sold out

A Udine il settore ospiti è già sold out. Sono stati esauriti tutti i 1300 posti a disposizione dei sostenitori viola, anche in questo caso per una partita in un orario scomodo. Si gioca di domenica alle 12.30 e chi si muoverà dovrà partire di prima mattina per essere sugli spalti al fischio d’inizio.

E pensare che la classifica…

A dare ancora più peso a questi numeri è la classifica. La Fiorentina occupa una posizione tutt’altro che soddisfacente e ha bisogno di punti per risalire. In questo momento, tra un lunedì sera a Monza e una domenica all’ora di pranzo a Udine, i tifosi viola hanno già comprato 2500 biglietti.

La squadra avrà il loro sostegno in entrambe le trasferte. Ora tocca alla squadra rispondere sul campo a questa bella iniezione d'affetto.