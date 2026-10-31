Pradè aveva pensato anche al 39enne Handanovic. Lo sloveno: "Ci furono dei contatti quando c'era ancora Italiano"

La carriera di Samir Handanovic si è conclusa nel 2023 a 39 anni, dopo ben dieci stagioni all'Inter ma sarebbe potuta durare ancora perché Pradè, allora ds della Fiorentina, ci aveva pensato come svelato dallo stesso portiere a Repubblica:

"De Zerbi mi voleva al Brighton. Mi sarebbe piaciuto vederlo lavorare da vicino, anche come secondo portiere. Ci furono contatti con la Fiorentina di Italiano, ma niente. A Udine mi piacerebbe tornare come allenatore".

Il piano B un anno dopo

Non se ne fece di niente e la Fiorentina andò avanti con la coppia Terracciano-Christensen: un anno dopo però Pradè lo sfizio di acquisire un portiere deluxe da svincolato se lo tolse, convincendo De Gea a tornare a giocare dopo un anno sabbatico.