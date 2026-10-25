Inter-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

La Fiorentina si appresta a sfidare in trasferta l’Inter scudettata e prima in classifica, gara non certo semplice e per la quale la squadra del tecnico Paolo Vanoli è chiamata a fare punti come può. I viola non vincono infatti in campionato da precisamente 44 giorni: l’unico successo ottenuto in campionato ad oggi è stato soltanto quello a Venezia per 4-2. E dopo due sconfitte di fila arrivate in modo diverso la Fiorentina deve dare una svolta alla sua stagione, provando a dare il tutto per tutto contro i nerazzurri allenati da Cristian Chivu e che arrivano dal vittorioso impegno settimanale di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Dirige la gara il sig. Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Fischio d’inizio in programma alle ore 12:30.

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