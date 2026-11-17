Alieu Njie è una delle sorprese di questa prima parte di Serie A, con l'ex Torino che si sta facendo notare con la maglia della Fiorentina. Lo svedese ci ha messo poche partite a prendersi la maglia da titolare e la prima convocazione con la nazionale maggiore svedese.

Il parametro

E a mostrare la sua crescita è anche una classifica che tiene conto dei giocatori Under 21 dei maggiori 7 campionati europei che hanno la Chance Creation Rate più alto. Questo parametro misura quanto spesso un giocatore riesce a creare un'opportunità offensiva per i compagni e si interpreta attraverso i passaggi chiave, le occasioni da gol create, gli assist e i passaggi che portano a un tiro.

La classifica

In questa classifica Njie è terzo, dietro a Nusa del Lipsia e Manzambi dell'Aston Villa. Questa la classifica: